По факту возгорания мусора на юге Москвы возбуждено уголовное дело, сообщили в пятницу, 23 июня, в СУ СК РФ по столице.

По предварительным данным, причиной пожара на мусоросортировочном комплексе стало нарушение правил хранения твердых бытовых отходов (ТБО).

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»), ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности») и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

«В рамках расследования уголовного дела следствие установит лиц, допустивших нарушение установленных действующим законодательством правил охраны окружающей среды», — говорится в сообщении.

О возгорании на мусоросортировочном комплексе в столице на Дорожной улице стало известно накануне.

В распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых огонь тушат с нескольких вертолетов. Пожар ликвидировали, сведений о пострадавших не поступало.