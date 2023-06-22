Пожар на юге Москвы тушат при помощи вертолетов

Пожар на Дорожной улице в Москве произошел 22 июня около 14:00. В распоряжении «Известий» появились кадры, на которых огонь тушат с нескольких вертолетов.

«Происходит загорание мусора. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — рассказали в пресс-службе столичного МЧС.

В 15:43 (мск) пожар был локализован.

Информации о пострадавших нет.

Ранее, 19 июня, на юго-востоке Москвы в цеху вспыхнул пожар. Возгорание оперативно ликвидировали. Никто не пострадал.