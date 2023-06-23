В Запорожской области сообщили о больших потерях ВСУ при штурме под Ореховом
Украинские войска понесли большие потери при попытке нового штурма первой линии обороны южнее города Орехова в Запорожской области, сообщил 23 июня глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Шли ожесточенные бои. Противник понес большие потери техники и живой силы», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».
Рогов уточнил, что этот участок Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались штурмовать в третий раз.
Ранее в этот же день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков заявил, что Вооруженные силы Украины не оставляют попыток прорвать линию обороны в Запорожской области, однако успеха добиться не могут.
21 июня российские силы уничтожили разведчиков ВСУ на запорожском направлении. Разведгруппа украинских боевиков была поражена силами воздушной разведки и артиллерии в районе Дорожнянки.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.
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