Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорвать линию обороны в Запорожской области, однако успеха добиться не могут. Об этом в пятницу, 23 июня, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

По словам журналиста, громкие заявления об успехах ВСУ на запорожском фронте не имеют ничего общего с действительностью. Так, например, село Садовое полностью контролируется российскими войсками.

«Мы в Садовом держим оборону. То, что ВСУ вошли и оккупировали эти территории, — это неправда. <…> Стоим уверенно», — поделился командир отделения с позывным Фидель.

Он добавил, что любые обманные маневры противника своевременно пресекаются, так что границы населенного пункта под надежной защитой.

Тем не менее запорожский участок фронта, и особенно ореховское направление, остается одним из самых жарких точек спецоперации. Здесь круглосуточно идут бои высокой интенсивности: с обеих сторон без остановки работают гаубицы и минометы.

Ранее, 21 июня, российские силы уничтожили разведчиков ВСУ на запорожском направлении. Разведгруппа националистов была поражена силами воздушной разведки и артиллерии в районе Дорожнянки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».