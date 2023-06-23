Реклама
Прямой эфир
Общество
Пожар в мусоросортировочном комплексе на юге Москвы потушен
Мир
Американский профессор счел Украину обреченной быть другом России
Мир
Премьер-министр Индии выступил за формирование нового миропорядка
Мир
Антонов назвал абсурдными спекуляции США о применении РФ ядерного оружия
Общество
Школьный выпускной в Москве пройдет с небольшими дождями в теплую погоду
Мир
США поддержали постоянное членство Индии в реформированном СБ ООН
Мир
Нетаньяху заявил о появлении поставляемого ВСУ оружия у границ Израиля
Мир
Венгрия выдвинула инициативу расширения зерновой сделки для Украины
Мир
В Госдепе исключили присоединение Украины к НАТО во время конфликта
Происшествия
Извержение вулкана Ключевская сопка началось на Камчатке
Мир
В Германии признали неспособность ВСУ справиться с авиацией России
Экономика
В 2024 году под запрет могут попасть цветные ПЭТ-бутылки
Общество
Губернатор Старовойт сообщил о снова сработавшей системе ПВО в Курске
Сюжет:

ВС РФ пресекли попытки ВСУ занять село Садовое в Запорожской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорвать линию обороны в Запорожской области, однако успеха добиться не могут. Об этом в пятницу, 23 июня, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

По словам журналиста, громкие заявления об успехах ВСУ на запорожском фронте не имеют ничего общего с действительностью. Так, например, село Садовое полностью контролируется российскими войсками.

«Мы в Садовом держим оборону. То, что ВСУ вошли и оккупировали эти территории, — это неправда. <…> Стоим уверенно», — поделился командир отделения с позывным Фидель.

Он добавил, что любые обманные маневры противника своевременно пресекаются, так что границы населенного пункта под надежной защитой.

Тем не менее запорожский участок фронта, и особенно ореховское направление, остается одним из самых жарких точек спецоперации. Здесь круглосуточно идут бои высокой интенсивности: с обеих сторон без остановки работают гаубицы и минометы.

Хорошо горят: с начала контрнаступления ВФУ недосчитались 245 танков
Противник лишился трех–четырех бригад из девяти, собранных для прорыва нашей обороны, оценили эксперты

Ранее, 21 июня, российские силы уничтожили разведчиков ВСУ на запорожском направлении. Разведгруппа националистов была поражена силами воздушной разведки и артиллерии в районе Дорожнянки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023