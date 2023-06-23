Аналитик объяснил падение лиры до исторического минимума
Новые повышения ставки Центробанком (ЦБ) Турции принципиально не решат проблему обесценения лиры, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Об этом он рассказал «Известиям» 23 июня.
В этот день турецкая нацвалюта обновила новый антирекорд по отношению к доллару США. Так, согласно данным сайта Investing, на международном рынке Forex к 13:15 мск доллар достиг 25,7 лиры. Накануне американская валюта находилась на уровне 24 лиры.
Эксперт объяснил, что, увеличив ключевую ставку с 8,5 до 15% годовых, регулятор пробует бороться с высоким уровнем инфляции в стране, который по итогам мая составил 39,59% в пересчете на год.
«Очевидно, что такое скромное повышение ставки не решит проблему — инвесторы разочарованы решением ЦБ, поскольку ожидалось повышение ставки до 25–40%. Но даже новые повышения ставки принципиально не решат проблему обесценения лиры. Дело в том, что торговый и платежный баланс страны страдает от хронического дефицита», — сказал Потавин.
По его словам, Турции для поддержки стабильности курса не хватает притока валюты.
«За первые четыре месяца 2023 года дефицит счета текущих операций Турции составляет $30 млрд, что является самым большим дефицитом за период с января по апрель за всё время наблюдения. Такой торговый дефицит подразумевает значительную девальвацию турецкой лиры. Обесценение местной валюты делает импортные товары дороже, при этом местные товары для иностранных покупателей дешевеют — это со временем выправляет торговый баланс», — добавил аналитик.
Накануне аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал, что пока лира дешевеет, туры для туристов тоже дешевеют (если туроператор оставил прежние цены в лирах). Однако если цены на путевки установлены в американских долларах, то туроператоры получат больше, чем раньше, средств при конвертации их в турецкие лиры, а для туристов ничего не изменится.
Центробанк страны сообщил о повышении ставки 22 июня и подчеркнул, что решение об ужесточении денежно-кредитной политики принято для того, чтобы как можно скорее установить курс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания, сдержать ухудшение ценовой динамики.