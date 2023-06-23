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Аналитик объяснил падение лиры до исторического минимума

Аналитик Потавин: новые повышения ставки ЦБ Турции не решат проблему обесценения лиры
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Mustafa Kaya
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Новые повышения ставки Центробанком (ЦБ) Турции принципиально не решат проблему обесценения лиры, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Об этом он рассказал «Известиям» 23 июня.

В этот день турецкая нацвалюта обновила новый антирекорд по отношению к доллару США. Так, согласно данным сайта Investing, на международном рынке Forex к 13:15 мск доллар достиг 25,7 лиры. Накануне американская валюта находилась на уровне 24 лиры.

Эксперт объяснил, что, увеличив ключевую ставку с 8,5 до 15% годовых, регулятор пробует бороться с высоким уровнем инфляции в стране, который по итогам мая составил 39,59% в пересчете на год.

«Очевидно, что такое скромное повышение ставки не решит проблему — инвесторы разочарованы решением ЦБ, поскольку ожидалось повышение ставки до 25–40%. Но даже новые повышения ставки принципиально не решат проблему обесценения лиры. Дело в том, что торговый и платежный баланс страны страдает от хронического дефицита», — сказал Потавин.

По его словам, Турции для поддержки стабильности курса не хватает притока валюты.

«За первые четыре месяца 2023 года дефицит счета текущих операций Турции составляет $30 млрд, что является самым большим дефицитом за период с января по апрель за всё время наблюдения. Такой торговый дефицит подразумевает значительную девальвацию турецкой лиры. Обесценение местной валюты делает импортные товары дороже, при этом местные товары для иностранных покупателей дешевеют — это со временем выправляет торговый баланс», — добавил аналитик.

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Накануне аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал, что пока лира дешевеет, туры для туристов тоже дешевеют (если туроператор оставил прежние цены в лирах). Однако если цены на путевки установлены в американских долларах, то туроператоры получат больше, чем раньше, средств при конвертации их в турецкие лиры, а для туристов ничего не изменится.

Центробанк страны сообщил о повышении ставки 22 июня и подчеркнул, что решение об ужесточении денежно-кредитной политики принято для того, чтобы как можно скорее установить курс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания, сдержать ухудшение ценовой динамики.

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