Эксперты оценили последствия поднятия турецким Центробанком ключевой ставки

Курс турецкой лиры упал на фоне решения Центробанка (ЦБ) Турции поднять ставку с 8,5 до 15%, рассказал «Известиям» 22 июня начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. При этом он отметил, что поводов для понижения цен в отелях страны пока не наблюдается.

В этот день курс доллара впервые поднялся выше 24 лир. По данным сайта Investing, на международном рынке Forex к 16:50 мск доллар достиг 24,3 лиры.

«Смена главы ЦБ Турции (новым главой в июне 2023-го стала Хафизе Гайе Эркан. — Ред.) дала формальный повод для перехода всё же к более жесткой политике на фоне высокой инфляции и обесценения лиры. Однако лира на этом решении вновь пошла вниз, так как аналитики ожидали еще более высокой ставки, назывались такие прогнозы как 20% и даже 40%», — объяснил эксперт.

По его мнению, переход регулятора к более традиционным подходам в борьбе с инфляцией должен оказать поддержку курсу турецкой валюты на среднесрочном горизонте.

«Что касается отелей Турции, то мы пока не видим поводов для понижения в них цен», — добавил Короев.

В свою очередь аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов объяснил, что рост ключевой ставки рефинансирования всегда ведет к замедлению темпов экономического роста из-за подорожания кредитов и снижению деловой активности на этом фоне.

«После сегодняшнего повышения ставок можно также прогнозировать резкое замедление темпов экономического роста», — отметил он.

По его мнению, в дальнейшем курс турецкой лиры должен начать расти, потому что несмотря на то, что ставку подняли не на таком уровне, как ожидалась, ее все же повысили почти в два раза, а значит заимствования в турецких лирах все равно подорожают.

«Да и ЦБ Турции дал очень четкий сигнал рынку о том, что в дальнейшем ужесточение денежно-кредитной политики будет и далее усиливаться по мере необходимости, своевременно и постепенно, пока не будет достигнуто значительное улучшение прогноза по инфляции. А цель по инфляции у ЦБ в районе 5% годовых, то есть в текущем году можно ожидать неоднократного повышения ключевой ставки, ведь до цели еще слишком далеко от текущих темпов в 39% г/г», — сказал аналитик.

При этом он уточнил, что пока лира дешевеет, туры для туристов тоже дешевеют (если туроператор оставил прежние цены в лирах).

«Если же цены на путевки установлены в американских долларах, то туроператоры получат больше, чем раньше средств при конвертации их в турецкие лиры, а для туристов ничего не измениться. А когда лира начнет укрепляться, то и туры для туристов станут дороже (опять же при условии прежних цен у туроператоров в лирах)», — добавил Чернов.

Ранее в этот день Центробанк страны сообщил о повышении ставки и подчеркнул, что решение об ужесточении денежно-кредитной политики принято для того, чтобы как можно скорее установить курс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания, сдержать ухудшение ценовой динамики.