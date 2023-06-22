Впервые в истории курс турецкой валюты упал ниже 24 лир за доллар

Стоимость турецкой лиры к доллару обновила исторический минимум и впервые преодолела отметку в 24 лиры за доллар после решения Центрального банка (ЦБ) Турции повысить ставку. Об этом стало известно 22 июня.

Впервые за 27 месяцев ЦБ Турции повысил ставку. Она выросла с 8,5% до 15%, однако повышение оказалось меньше прогнозов.

На 15:15 по мск курс доллара на международном рынке Forex вырос на 2,80%, до 24,24 лиры за доллар.

Ранее, 29 мая, партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов рассказал, что падение турецкой лиры связано с прошедшими выборами президента Турции и оно было ожидаемым при любом исходе. На тот момент лира торговалась на уровне 20,06 за $1.

Также проректор РАНХиГС Андрей Марголин заявил, что возможное падение курса турецкой лиры, прогнозируемое западными аналитиками, может положительно отразиться на туристах из России. По его словам, в падении курса лиры прежде всего заинтересованы США.