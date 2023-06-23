В Кремле назвали добрыми и конструктивными отношения России со странами Африки

Россия развивает свои добрые и конструктивные отношения со странами Африки на основе взаимного уважения. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы дестабилизирует Африку.

«Россия развивает свои добрые и конструктивные, основанные на взаимном уважении, отношения со всеми странами в Африке. Эти отношения не могут быть направлены против третьих стран. Мы не хотим чтобы эти отношения становились предметом озабоченности кого-либо», — указал Песков.

Ранее в этот день Макрон в интервью радиостанции franceinfo обвинил Россию в дестабилизации Африки, заявив, что государство сейчас играет роль, невыгодную для международного сообщества. Он назвал Россию «державой, которая, используя частные военизированные формирования, встала на путь дестабилизации Африки».

Интервью состоялось на полях саммита в рамках подготовки к новому глобальному финансовому пакету, куда Россию не пригласили.

Однако в этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Делового совета при МИД РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества со странами Африки заявил, что вопрос о включении Африканского союза в «группу двадцати» (G20) будет решен в ближайшей перспективе при содействии России. По его словам, это позволит континенту полноценно участвовать в формировании международной повестки дня и в механизмах глобального управления.

При этом премьер-министр Индии Нарендра Моди 22 июня поддержал идею идею вступления стран Африки в G20. Он заявил, что Африканскому союзу необходимо предоставить полноценное членство в G20.

В состав G20 входят 19 государств-членов и Европейский союз. Из африканских стран в «группе двадцати» состоит ЮАР.

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