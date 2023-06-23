Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Следствие ФСБ возбудило дело о госизмене на россиянина Хецоидзе
Мир
Лавров заявил о включении Африканского союза в G20 в ближайшей перспективе
Мир
Обама признал желание русскоговорящих в Крыму воссоединиться с РФ в 2014 году
Пресс-релизы
В Москве пройдет форум «Социальное предпринимательство. В ритме будущего»
Мир
ЕС запретил поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Польшу и ФРГ
Мир
Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций
Происшествия
Жителя Хабаровского края задержали за хранение частей авиапулемета
Происшествия
В крымском поселке Кореиз прорвало газопровод
Мир
Посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд из-за расторжения аренды участка
Происшествия
ФСБ пресекла попытку вывоза за рубеж килограмма радиоактивного цезия-137
Мир
В Совбезе РФ заявили о вмешательстве США в отношения России и Казахстана
Мир
В Китае указали на уязвимую позицию Запада перед Россией из-за Украины
Мир
Около 500 тыс. человек пострадали в результате наводнений в Индии

В Кремле назвали добрыми и конструктивными отношения России со странами Африки

Песков: Россия развивает свои добрые и конструктивные отношения со странами Африки
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия развивает свои добрые и конструктивные отношения со странами Африки на основе взаимного уважения. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы дестабилизирует Африку.

«Россия развивает свои добрые и конструктивные, основанные на взаимном уважении, отношения со всеми странами в Африке. Эти отношения не могут быть направлены против третьих стран. Мы не хотим чтобы эти отношения становились предметом озабоченности кого-либо», — указал Песков.

Ранее в этот день Макрон в интервью радиостанции franceinfo обвинил Россию в дестабилизации Африки, заявив, что государство сейчас играет роль, невыгодную для международного сообщества. Он назвал Россию «державой, которая, используя частные военизированные формирования, встала на путь дестабилизации Африки».

Интервью состоялось на полях саммита в рамках подготовки к новому глобальному финансовому пакету, куда Россию не пригласили.

Однако в этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Делового совета при МИД РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества со странами Африки заявил, что вопрос о включении Африканского союза в «группу двадцати» (G20) будет решен в ближайшей перспективе при содействии России. По его словам, это позволит континенту полноценно участвовать в формировании международной повестки дня и в механизмах глобального управления.

При этом премьер-министр Индии Нарендра Моди 22 июня поддержал идею идею вступления стран Африки в G20. Он заявил, что Африканскому союзу необходимо предоставить полноценное членство в G20.

В состав G20 входят 19 государств-членов и Европейский союз. Из африканских стран в «группе двадцати» состоит ЮАР.

Материал дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023