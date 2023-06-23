До конца сезона в Москве снизили тарифы на аренду велосипедов

В Москве в преддверии Дня молодежи снизили тарифы на аренду велосипедов до конца велосезона. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Стоимость проката также уменьшилась до 25% в зависимости от тарифа. Помимо этого, доступнее сделали новые электровелосипеды 2.0.

Ликсутов отметил, что тарифы были снижены, чтобы у большего числа людей появился стимул пользоваться велопрокатом или впервые взять велосипед, сообщает телеканал «360».

Помимо этого, станционные велосипеды можно будет арендовать бесплатно, если привязать карту «Тройка» с безлимитный тарифом в личном кабинете приложения «Метро Москвы», отмечает агентство городских новостей «Москва». У пользователей будет возможность брать в аренду любые велосипеды, кроме новых электрических, уточняет НСН.

Как отмечает «Москва 24», 20 июня стало известно, что в столице стали доступны для аренды три тысячи электровелосипедов новой модели. Для них не требуются зарядные станции, поэтому их можно оставлять на велопарковках.

14 июня к.м.н. и врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская посоветовала тем, кто страдает регулярными приступами головокружения, головной боли, пошатывания или дезориентации в пространстве, отказаться от велосипедных прогулок.

По ее словам, подобные симптомы значительно увеличивают риск травмирования при катании, поэтому консультация специалиста в этом случае необходима.