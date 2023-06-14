Невролог посоветовала не кататься на велосипеде при головных болях

Тем, кто страдает регулярными приступами головокружения, головной боли, пошатывания или дезориентации в пространстве, стоит отказаться от велосипедных прогулок. Об этом 14 июня рассказала кандидат медицинских наук и врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По ее словам, подобные симптомы значительно увеличивают риск травмирования при катании, поэтому консультация специалиста в этом случае необходима.

«Кроме того, езда на велосипеде нагружает дыхательную и сердечно-сосудистую систему. Если у человека постоянно повышено артериальное давление, диагностировано заболевание сердца или, например, бронхиальная астма, стоит также сначала обратиться за консультацией к врачу, чтобы не усугубить свое состояние», — заявила она «Газете.Ru».

Ранее, 11 июня, невролог Диана Андреева назвала первые признаки рассеянного склероза. По ее словам, к ним относятся нарушения зрения, головокружение, снижение силы в руках и ногах. Заболевание считается неизлечимым.