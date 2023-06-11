Невролог назвала первые признаки рассеянного склероза

К первым признакам рассеянного склероза (РС), в числе прочих, относятся нарушения зрения, головокружение, снижение силы в руках и ногах. Об этом «Известиям» 11 июня, в Общероссийский день рассеянного склероза, рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Диана Андреева.

Она отметила, что рассеянный склероз — это хроническое аутоиммунное заболевание, в основе которого лежит аутоиммунное воспалительное поражение ткани центральной нервной системы (ЦНС). «Рассеянным» он называется, потому что очаги склероза рассеиваются по всей ЦНС.

Повреждение нервных стволов приводит к серьезным нарушениям жизнедеятельности: парезам, параличам, нарушениям работы тазовых органов, снижению зрения, болям, снижению мышечной силы. Заболевание считается неизлечимым.

«Первыми признаками РС могут быть нарушения зрения (нечеткость, появление слепых участков в поле зрения), головокружение, шаткость и неустойчивость при ходьбе, онемение в различных частях тела, снижение силы в руках/ногах, ложные позывы на мочеиспускание, недержание мочи, задержка мочеиспускания, эпилептические приступы», — рассказала Андреева.

По ее словам, для постановки диагноза проводится МРТ головного/спинного мозга с контрастированием, а также анализ спинномозговой жидкости.

«При отсутствии адекватного своевременного лечения в среднем через 10 лет до 50% больных испытывают трудности с выполнением профессиональных обязанностей, через 15 лет более 50% становится сложно самостоятельно передвигаться, а при длительности РС более 20 лет — многие начинают испытывать проблемы в самообслуживании. Сегодняшний уровень медицины позволяет существенно замедлить ход болезни и облегчить симптомы», — подчеркнула невролог.

В апреле заслуженный врач России, инфекционист Сергей Рябов рассказал, что образование холестерина с возможным развитием атеросклероза сосудов головного мозга может привести к деменции.

Из-за этого необратимого процесса кровеносная система перестает справляться со снабжением кислородом клеток.