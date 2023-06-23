Патрушев указал на повторение Западом пути Гитлера

Запад повторяет путь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, пытаясь уничтожить и расчленить Россию, лишить самостоятельности республики бывшего СССР. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи с коллегами из стран Центральной Азии.

Он указал на то, что накануне, 22 июня, республики бывшего Советского Союза отмечали День памяти и скорби. Он напомнил, что в эту дату в 1941 году в страну вторглись немецко-фашистские войска «при поддержке армий практически всех стран Западной Европы».

«Сегодня коллективный Запад, возродив нацистскую идеологию, повторяет путь Гитлера и его приспешников, пытаясь уничтожить и расчленить Россию и лишить раз и навсегда самостоятельности республики бывшего СССР», — сказал Патрушев.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ добавил, что США и западные страны оказывают давление на государства Центральной Азии с целью добиться разрушения их отношений с Россией и развала интеграционных объединений — ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. По его словам, Запад настроен создать в Евразии «полыхающего пространства» из подконтрольных им стран-марионеток.

«Центральная Азия стала приоритетным объектом их информационного воздействия для установления контроля над населением. Манипулирование общественным мнением со стороны Вашингтона и Лондона направлено на обострение внутриполитической обстановки, давление на власти и формирование прослойки населения, разделяющей ценности, чуждые многовековым традициям центральноазиатских народов», — заявил Патрушев.

Помимо этого, он сообщил, что особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории региона. Они могут быть нацелены на создание опасных «расово-ориентированных» штаммов вирусов, полагает секретарь Совбеза РФ.

Москва делится с партнерами сведениями о том, как англосаксы пытаются нарушать чужой государственный суверенитет, подчеркнул он. Патрушев отметил, что Россия приветствует нацеленность Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана на совместную работу на данном направлении.

Ранее, 17 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад стремится поставить союзников России на постсоветском пространстве в неудобное положение и «методично и цинично» требует от них действовать в ущерб своим интересам.

15 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван опасается западных санкций за сотрудничество с Москвой. Он отметил, что армянская сторона с радостью идет России навстречу там, где это возможно.

В марте официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Запада оказывают неприкрытое давление на государства, которые не стали вводить антироссийские санкции. Вместе с тем он отметил, что РФ продолжает тесные контакты со своими партнерами, чтобы минимизировать риски.