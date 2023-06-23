Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Следствие ФСБ возбудило дело о госизмене на россиянина Хецоидзе
Мир
Лавров заявил о включении Африканского союза в G20 в ближайшей перспективе
Мир
Обама признал желание русскоговорящих в Крыму воссоединиться с РФ в 2014 году
Пресс-релизы
В Москве пройдет форум «Социальное предпринимательство. В ритме будущего»
Мир
ЕС запретил поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Польшу и ФРГ
Мир
Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций
Происшествия
Жителя Хабаровского края задержали за хранение частей авиапулемета
Происшествия
В крымском поселке Кореиз прорвало газопровод
Мир
Посольство РФ в Австралии обратилось в Верховный суд из-за расторжения аренды участка
Происшествия
ФСБ пресекла попытку вывоза за рубеж килограмма радиоактивного цезия-137
Мир
В Совбезе РФ заявили о вмешательстве США в отношения России и Казахстана
Мир
В Китае указали на уязвимую позицию Запада перед Россией из-за Украины
Мир
Около 500 тыс. человек пострадали в результате наводнений в Индии

Патрушев указал на повторение Западом пути Гитлера

Патрушев: Запад возродил нацизм и повторяет путь Гитлера, пытаясь уничтожить и расчленить РФ
0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запад повторяет путь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, пытаясь уничтожить и расчленить Россию, лишить самостоятельности республики бывшего СССР. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи с коллегами из стран Центральной Азии.

Он указал на то, что накануне, 22 июня, республики бывшего Советского Союза отмечали День памяти и скорби. Он напомнил, что в эту дату в 1941 году в страну вторглись немецко-фашистские войска «при поддержке армий практически всех стран Западной Европы».

«Сегодня коллективный Запад, возродив нацистскую идеологию, повторяет путь Гитлера и его приспешников, пытаясь уничтожить и расчленить Россию и лишить раз и навсегда самостоятельности республики бывшего СССР», — сказал Патрушев.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ добавил, что США и западные страны оказывают давление на государства Центральной Азии с целью добиться разрушения их отношений с Россией и развала интеграционных объединений — ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. По его словам, Запад настроен создать в Евразии «полыхающего пространства» из подконтрольных им стран-марионеток.

«Центральная Азия стала приоритетным объектом их информационного воздействия для установления контроля над населением. Манипулирование общественным мнением со стороны Вашингтона и Лондона направлено на обострение внутриполитической обстановки, давление на власти и формирование прослойки населения, разделяющей ценности, чуждые многовековым традициям центральноазиатских народов», — заявил Патрушев.

Помимо этого, он сообщил, что особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории региона. Они могут быть нацелены на создание опасных «расово-ориентированных» штаммов вирусов, полагает секретарь Совбеза РФ.

Москва делится с партнерами сведениями о том, как англосаксы пытаются нарушать чужой государственный суверенитет, подчеркнул он. Патрушев отметил, что Россия приветствует нацеленность Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана на совместную работу на данном направлении.

Дружеские договоры: страны СНГ подписали 17 новых соглашений
Каких сфер они касаются и о каких словах Владимира Путина вспомнил генсек организации

Ранее, 17 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад стремится поставить союзников России на постсоветском пространстве в неудобное положение и «методично и цинично» требует от них действовать в ущерб своим интересам.

15 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван опасается западных санкций за сотрудничество с Москвой. Он отметил, что армянская сторона с радостью идет России навстречу там, где это возможно.

В марте официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Запада оказывают неприкрытое давление на государства, которые не стали вводить антироссийские санкции. Вместе с тем он отметил, что РФ продолжает тесные контакты со своими партнерами, чтобы минимизировать риски.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023