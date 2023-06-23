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Площадь лесного пожара достигла почти 9,8 тыс. га в Алтайском крае

В крымском поселке Кореиз прорвало газопровод

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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В поселке городского типа Кореиз на южном берегу Крыма поврежден газопровод. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков со ссылкой на местные власти.

Без газа осталось около 500 человек. На месте работают аварийные службы.

Газоснабжение восстановят до конца дня, уточняется в публикации, размещенной в Telegram-канале Крючкова.

О причинах происшествия не сообщалось.

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Ранее, 21 июня, стало известно о повреждении железной дороги в Крыму в районе Феодосии. В связи с повреждением железнодорожного полотна были отменены две утренние электрички.

В этот же день было оперативно восстановлено движение поездов на поврежденном участке. Пострадавших во время инцидента не было.

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