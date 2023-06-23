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Врач предупредил о риске заражения опасными заболеваниями на даче

Врач Хухрев заявил о риске заразиться столбняком, токсоплазмозом и бешенством на даче
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Работая в огороде на даче, необходимо помнить о существовании риска заражения инфекциями, которые передаются через почву. Об этом в пятницу, 23 июня, рассказал в интервью радио Sputnik терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

По его словам, заразиться можно столбняком и токсоплазмозом. Споры столбняка содержатся в земле, поэтому при работе в огороде важно надевать перчатки, а также мыть руки и не прикасаться к лицу.

«Если человек будет копаться в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, при загрязненной ране есть риск заразиться. Через землю также можно заразиться токсоплазмозом, если на вашем участке гуляют соседские или дикие кошки. Они могут быть переносчиками инфекции, и если соприкоснуться с их экскрементами голыми руками, а затем потрогать лицо или слизистую, этого достаточно, чтобы заболеть», — сообщил врач.

Хухрев отметил, что на даче также есть риск заразиться бешенством, поскольку хозяева не всегда прививают своих животных. Специалист отметил, что в случае укуса, необходимо сразу начать прививаться от бешенства. Стоит сделать полную серию прививок, последняя из которых делается через 90 дней после укуса.

Специалист заявил, что бешенство может быть не только у собак, но также у лис, белок и ежей. Он посоветовал быть с ними осторожными и не приближаться к диким животным. Терапевт также напомнил о клещах, которые могут обитать на участке. По его словам, клещи чаще всего заражены боррелиозом. В регионах Сибири более распространен энцефалит.

«Если вас укусил клещ, наблюдайте за самочувствием, при появлении признаков заболевания обращайтесь к врачу. Если клещ просто прополз по коже (без укуса. — Ред.), и вы его сняли, вы ничем не заразитесь», — заключил специалист.

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Ранее, 16 июня, врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что исследователи Роспотребнадзора выявили вирус Хасеки у жителей России, в частности Владивостока. Больше всего ученые заинтересовались четырьмя пациентами, заболевшими вирусом. Одновременно с этим у них выявили сторонние инфекции, обычно передающиеся клещами, — энцефалит и анаплазму.

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