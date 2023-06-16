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Российские ученые обнаружили новый передающийся от клещей вирус

Ученые Роспотребнадзора обнаружили новый передающийся от клещей вирус
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Фото: ТАСС/Олеся Курпяева
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Исследователи Роспотребнадзора выявили новое заболевание, передающееся человеку от клещей. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок 15 июня.

Речь идет о вирусе Хасеки. Инфекции данной группы встречались, в частности, во Владивостоке, рассказал специалист в беседе с «Вечерней Москвой». Больше всего ученые заинтересовались четырьмя пациентами, заболевшими новым вирусом. По словам врача, у них одновременно выявили сторонние инфекции, обычно передающиеся клещами, — энцефалит и анаплазму.

Болибок объяснил, что заболевание распространено в районе Словакии, Африки и Карибского бассейна, пишет НСН. Между тем оно может передаваться не только через клещей: они служат резервуаром для вируса, а сам он может быть в птицах и летучих мышах. В теплое время они мигрируют и приносят новые болезни.

К симптомам вируса Болибок отнес кашель, насморк, слабость, боль в горле и повышенную температуру от трех до пяти дней, отмечает телеканал «360». Врач указал на то, что специального лечения Хасеки пока нет, однако заболевание проходит спокойно, поэтому специалисты в качестве терапии используют жаропонижающие препараты.

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Эпидемиолог Роспотребнадзора Людмила Карань — о первых зафиксированных случаях, лечении и последствиях болезни

13 июня пресс-служба подмосковного управления Роспотребнадзора сообщила, что с начала года в регионе от клещевого энцефалита привилось более 8,5 тыс. человек, в том числе более 2,6 тыс. детей. По данным ведомства, в Подмосковье с начала сезона в связи с укусами клещей к медикам обратились более 6 тыс. человек, в том числе около 1,3 тыс. детей, сообщает агентство городских новостей «Москва». Болезнью Лайма в регионе заболели 80 человек, включая восемь детей.

7 июня главврач ветклиники Ольга Михеева в беседе с «Газетой.Ru» напомнила, что домашних собак и кошек перед поездкой на природу необходимо обработать от блох и клещей. Обработка должна происходить за 1–3 дня до выезда. Можно использовать таблетки или капли. Ветеринар уточнила, что одновременно использовать средства от гельминтов и от блох и клещей не стоит, поскольку действующие вещества в составе препаратов могут быть одни и те же, что может повлечь передозировку, пишет RT.

В мае бывший ведущий научный сотрудник Первого МГМУ имени Сеченова Людмила Ганушкина рассказала телеканалу «Звезда», что клещ с чумой был обнаружен в России пока в единственном экземпляре и сейчас стоит переживать о других не менее опасных инфекциях, которые переносят эти насекомые. По ее словам, людям следует серьезно относиться к возможным последствиям от укуса клеща, вакцинироваться и сразу обращаться к врачу в случае контакта.

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