Реклама
Прямой эфир
Общество
Пожар в мусоросортировочном комплексе на юге Москвы потушен
Мир
Американский профессор счел Украину обреченной быть другом России
Мир
Премьер-министр Индии выступил за формирование нового миропорядка
Мир
Антонов назвал абсурдными спекуляции США о применении РФ ядерного оружия
Общество
Школьный выпускной в Москве пройдет с небольшими дождями в теплую погоду
Мир
США поддержали постоянное членство Индии в реформированном СБ ООН
Мир
Нетаньяху заявил о появлении поставляемого ВСУ оружия у границ Израиля
Мир
Венгрия выдвинула инициативу расширения зерновой сделки для Украины
Мир
В Госдепе исключили присоединение Украины к НАТО во время конфликта
Происшествия
Извержение вулкана Ключевская сопка началось на Камчатке
Мир
В Германии признали неспособность ВСУ справиться с авиацией России
Экономика
В 2024 году под запрет могут попасть цветные ПЭТ-бутылки
Общество
Губернатор Старовойт сообщил о снова сработавшей системе ПВО в Курске

В ходе испытаний подтверждена готовность «Посейдонов» к работе

Реакторы «Посейдонов» прошли испытания, подтверждена их готовность к работе
0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Реакторные установки «Посейдонов» прошли стендовые испытания, их безопасность и готовность к работе подтвердили. Об этом 23 июня сообщил источник агентства «РИА Новости» в военно-промышленном комплекс.

«Сами реакторные установки «Посейдонов» готовы: они прошли испытания на стендах, отработаны, их работоспособность и безопасность подтверждены. Они готовы к работе по предназначению», — сообщил источник агентства в ходе Международного военно-морского салона в Кронштадте.

Глубинный результат: что известно о возможностях подводного «Посейдона»
Принятие на вооружение этого аппарата расширит возможности российских сил ядерного сдерживания

Накануне главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что атомную подводную лодку (АПЛ) «Белгород», носителя подводных ядерных беспилотников «Посейдон», примут на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в текущем году.

9 марта в Пентагоне обсудили боеспособность российской межконтинентальной ракеты «Сармат». Глава североамериканского командования воздушной обороны Ван Херк также отметил подлодку «Белгород» с торпедами «Посейдон» и российские крылатые ракеты воздушного и морского базирования, которые могут нести угрозу американскому континенту.

Военный историк Дмитрий Болтенков 20 февраля рассказал «Известиям» о субмаринах для подводных БПЛА «Посейдон». По его словам, подлодки «Хабаровск» и «Белгород» являются уникальными. Считается, что «Белгород» будет испытательным стендом, а вот уже «Хабаровск» штатным носителем стратегических беспилотников.

Обозреватель британской газеты Express Рохан Гупта 19 января написал, что решение президента России Владимира Путина о разработке передовых ядерных торпед «Посейдон», которые смогут вызывать цунами, сильно повлияет на НАТО.

16 января главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал «Известиям» о технических характеристиках «Посейдона». Он объяснил, что автономный необитаемый подводный аппарат предназначен для ударов по побережью потенциального противника ядерным зарядом повышенной мощности. Предназначен «Посейдон» для разрушения инфраструктуры либо объектов противника в случае масштабной ядерной войны, указал эксперт. Кроме того, глубина, на которой осуществляется скорость, исключает возможность перехвата существующими средствами поражения противника.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023