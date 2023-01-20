Британский обозреватель заявил о стратегическом влиянии торпед «Посейдон» на НАТО

Решение президента России Владимира Путина о разработке передовых ядерных торпед «Посейдон», которые смогут вызывать цунами, сильно повлияет на НАТО. Об этом 19 января написал обозреватель британской газеты Express Рохан Гупта.

По его словам, «Посейдоны», скорость которых сможет достигать 200 км/ч, окажут сильное стратегическое влияние. Сегодняшние системы НАТО не обладают такими характеристиками, которые смогли бы перехватывать и уничтожать передовые торпеды, подчеркнул Гупта.

Он также отметил, что ядерная силовая установка, благодаря которой устройство преодолеет любое расстояние, сможет затопить целое побережье потенциального противника.

«Сегодня в мире нет оружия, которое могло бы противостоять этим системам», — резюмировал обозреватель.

16 января главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал «Известиям» о технических характеристиках «Посейдона». Он объяснил, что автономный необитаемый подводный аппарат предназначен для ударов по побережью потенциального противника ядерным зарядом повышенной мощности.

Предназначен «Посейдон» для разрушения инфраструктуры либо объектов противника в случае масштабной ядерной войны, указал эксперт. Кроме того, глубина, на которой осуществляется скорость, исключает возможность перехвата существующими средствами поражения противника.

17 января обозреватель Джек Уолтерс также написал, что Россия сможет потопить Великобританию и остальных участников НАТО с помощью «Посейдонов». По его словам, торпеда производит минимум шума, обладает высокой маневренностью и практически неуязвима для противника.