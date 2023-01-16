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Военный эксперт рассказал о характеристиках боекомплекта суперторпед «Посейдон»

Военный эксперт Коротченко назвал боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон» для подлодки «Белгород» средством сдерживания и оружием возмездия
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко 16 января рассказал «Известиям» о технических характеристикам боекомплекта ядерных суперторпед «Посейдон» для атомной подводной лодки специального назначения «Белгород».

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«Это не суперторпеды, это автономный необитаемый подводный аппарат, предназначенный для ударов по побережью потенциального противника ядерным зарядом повышенной мощности. Используется для разрушения инфраструктуры либо объектов противника в случае масштабной ядерной войны», — сказал он.

Для России это средство сдерживания и оружие возмездия, подчеркнул эксперт.

«Дальность какова? Межконтинентальный ход. За счет ядерной энергетической установки подобного рода автономный подводный аппарат доставляет ядерный заряд на любую дальность. Потому что дальность хода не ограничена», — указал он.

Глубина, на которой осуществляется скорость, исключает возможность перехвата существующими средствами поражения противника, добавил Коротченко.

Об изготовлении первого боекомплекта ядерных суперторпед «Посейдон» ранее в этот день ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству. По данным собеседника агентства, раздельные испытания основных узлов «Посейдона», включая ядерную энергетическую установку, успешно завершены.

Прошлым летом обозреватель телеканала CNN Брэд Лендон заявил, что российская подлодка «Белгород» может использоваться для наблюдения и нанесения ядерного удара.

Атомоход «Белгород» создавался для борьбы с надводными группировками противника. Несмотря на то что подлодка официально была заложена после распада СССР, 24 июля 1992 года, фактически ее строительство началось раньше. Однако уже в 1997 году ее создание было остановлено из-за тяжелой экономической ситуации.

Строительство подводной лодки возобновилось 20 декабря 2012 года, но уже по новому проекту. В апреле 2019 года лодка была выведена из эллинга для достройки на плаву и проведения испытаний.

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