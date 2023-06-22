Военкор «Известий» показал работу экипажа САУ по боевикам ВСУ под Горловкой

Военнослужащие 132-й мотострелковой бригады дают отпор украинским боевикам, отражая попытки противника продвинуться вперед на горловском направлении. Обстановку на этом участке 22 июня показал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Отмечается, что самоходчики 132-й бригады ведут огонь из артиллерии по боевикам практически раз в час, не позволяя таким образом ВСУ спокойно проводить земляные работы, готовясь к возможному наступлению.

Корреспондент побывал внутри самоходной установки во время работы бойцов. Работа проводилась с выключенным двигателем, что позволило достичь максимальной маскировки.

«Конечно, на фоне танка достаточно просторно. Но когда срабатывает орудие, машину ощутимо качает. Я первый раз внутри самоходки. Непривычные, интересные ощущения. Всё подзатянуто дымом. Работаем с выключенным двигателем, чтобы нас было тяжелее обнаружить с воздуха, тяжелее обнаружить по тепловому следу с помощью тепловизоров. Максимальная маскировка, когда противник массово применяет БПЛА», — сказал Астрахань.

Офицер 1-го армейского корпуса с позывным Натаныч поделился, что украинские боевики пытаются атаковать при поддержке бронетехники, которая высаживает десант. Задача российских же бойцов — сработать на упреждение и нанести огневое поражение.

«Соответственно, нарушаются весь строй и все планы. Противник несет потери и в технике, и в живой силе», — отметил Натаныч.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления не продвинулись на линии фронта дальше серой зоны. Российские военнослужащие отражают атаки украинских националистов и при необходимости контратакуют, уточнил он.

21 июня сообщалось, что российские десантники отразили атаки подразделений ВСУ в Артемовске (украинское название — Бахмут). Минобороны России сообщало, что десантники отвечают непрерывным огневым воздействием по артиллерии противника, пресекают все поползновения боевиков с помощью ствольной и реактивной артиллерии, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексов на значительном расстоянии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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