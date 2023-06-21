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Российские десантники отразили атаки подразделений ВСУ в Артемовске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершают безуспешные попытки приблизиться к российским оборонительным позициям на окраине Артемовска (украинское название — Бахмут), заходя во фланги и избегая прямого лобового наступления. Минобороны России в среду, 21 июня, опубликовало кадры боевой работы российских десантников в городе.

Соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) удерживают оборонительные рубежи в Артемовске и его окрестностях.

«Мы здесь нашли много государственных наград Украины. Вот самое интересное — это вот те преступники, которые награждались за участие в антитеррористической операции, так называемой, под которой они имели в виду, соответственно, убийства мирного населения, граждан Донецкой Народной и Луганской народных республик», — рассказал заместитель командира отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения с позывным Парус.

Десантники отвечают непрерывным огневым воздействием по артиллерии противника, пресекают все поползновения боевиков с помощью ствольной и реактивной артиллерии, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексов на значительном расстоянии.

«Занимаемся обороной, держим вверенные рубежи, с задачей справляемся. Ведем наблюдение, всё, в целом, в полном порядке. Противник ведет себя достаточно активно, применяет разведывательную беспилотную летательную авиацию разного рода. Применяет дроны, дроны-камикадзе, пытаются войти слева, справа по флангам», — сообщил заместитель командира десантно-штурмового батальона с позывным Витамин.

В случае просачивания мелких групп и их подхода к позициям ВС РФ, противник уничтожается огнем из стрелкового оружия.

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Ранее, 20 июня, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ за сутки успешно отразили 10 атак украинских боевиков в районе населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также еще четыре на южнодонецком и запорожском направлениях.

О полном взятии Артемовска российскими силами стало известно 20 мая. Операция по взятию города длилась 224 дня. Минобороны РФ также подтвердило это сообщение. Президент России Владимир Путин поздравил Вооруженные силы РФ с освобождением города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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