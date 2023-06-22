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Лукашенко пригрозил отставкой правительству Белоруссии

Лукашенко пригрозил отставкой министрам, если не оправдаются прогнозы роста экономики
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Фото: официальный интернет-портал президента Белоруссии/president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 июня пригрозил, что правительство страны будет отправлено в отставку, если по итогам года не оправдаются прогнозы показателей экономического роста.

На совещании с кабмином он обратился к премьер-министру Роману Головченко, предупредив, чтобы тот не обижался, если он примет такое решение, пишет «Газета.Ru».

«Не выполните в этом году показатели <...>, первыми — вы и первый вице-премьер — уходите в отставку», — отметил он на заседании, видеозапись которого опубликована в Telegram-канале «Пул Первого».

Глава государства отметил, что за сделанные дела чиновникам полагаются «ордена, награды», а если они их «не выполнили — надо по-мужски поступить».

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Ранее, 18 апреля, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти РФ и Белоруссии договорились о создании рабочих групп по экономическим вопросам. Пушилин подчеркнул, что Донецк заинтересован в поставках карьерной техники и запчастей к ним для добычи гранита, известняка, глины, огнеупорных материалов, а также тягачей и автобусов, производимых в Белоруссии. В свою очередь, Донецк уже поставляет в Белоруссию семена подсолнечника, а в перспективе будет экспортировать в республику зерно четвертого класса.

19 июня в британской газете The Times появилась статья о том, что вынужденные покинуть страну граждане Белоруссии проходят боевую подготовку в Польше, чтобы свергнуть белорусского лидера Александра Лукашенко.

Как прокомментировал тогда же «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, Варшава на протяжении 20 лет «системно и целенаправленно пытается дестабилизировать ситуацию» в соседней стране, потому что ей не нравится модель, которую выстраивает Минск. При этом Денисов назвал маловероятным то, что подготовленным в Польше белорусам удастся совершить государственный переворот.

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