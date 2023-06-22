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Лидеру турецкой оппозиции Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Лидеру турецкой оппозиции и бывшему сопернику действующего президента страны на майских выборах Кемалю Кылычдароглу грозит до 110 лет тюрьмы. Об этом 22 июня сообщает сайт InternetHaber.

По данным газеты Cumhuriyet, против Кылычдарогду подано 28 исков. Ранее расследование по ряду исков было приостановлено из-за его депутатской неприкосновенности, но по итогам майских выборов Кылычдароглу не попал в парламент и лишился иммунитета.

Большинство исков против Кылычдароглу подал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который обвинил бывшего соперника во лжи. По каждому из исков оппозиционеру грозит до 4 лет заключения.

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Ранее, 24 мая, стало известно, что оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу подал иск против действующего главы государства Эрдогана из-за обвинений в демонстрации фейкового видео. Речь идет о видеозаписи, на которой Кылычдароглу якобы поддерживают лидеры запрещенной и признанной террористической в Турции Рабочей партии Курдистана. Сумма иска составляет 1 млн лир (более $50 тыс.).

Кылычдароглу был соперником Эрдогана на прошедших в мае выборах президента Турции. По итогам второго тура он получил почти 48% голосов против 52%, отданных за Эрдогана.

Эрдоган 3 июня вступил в должность президента на новый пятилетний срок.

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