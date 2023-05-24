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Кылычдароглу подал иск против Эрдогана на 1 млн лир из-за фейкового видео

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Фото: TASS/EPA/Necati Savas
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Оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу подал иск против действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана из-за обвинений в демонстрации фейкового видео. Об этом в среду, 24 мая, сообщил адвокат политика Джелаль Челик в Twitter.

Речь идет о видеозаписи, на которой Кылычдароглу якобы поддерживают лидеры запрещенной и признанной террористической в Турции «Рабочей партии Курдистана».

Сумма иска составляет 1 млн лир (более $50 тыс.). Отмечается, что в случае выигрыша средства направят детям военнослужащих, погибших при исполнении.

В сообщении Челик назвал Кылычдароглу 13-м президентом республики.

Голоса препятствий: Эрдоган и Кылычдароглу вышли во второй тур выборов
Почему эксперты делают ставку 28 мая на действующего лидера Турции

Ранее, 22 мая, экс-кандидат от политического блока «Ата» («Альянс отцов») Синан Оган призвал своих сторонников поддержать во втором туре Эрдогана. Некоторые турецкие СМИ уточняют, что Оган отказал в поддержке Кылычдароглу из-за того, что тот одобряет неназванные террористические организации, предположительно связанные с курдами.

Старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов 23 мая выразил мнение, что победа на парламентских выборах в Турции «Республиканского альянса» во главе с Партией справедливости и развития Эрдогана может повлиять на итог выборов главы государства. Он пояснил, что результаты парламентских выборов сделали невозможной реализацию ключевых предвыборных обещаний, которые делал Кылычдароглу, а именно возвращение власти парламенту.

Второй тур президентских выборов пройдет в Турции 28 мая. По итогам первого тура Эрдоган получил 49,51%, а его соперник оппозиционер Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Оган набрал 5,17%.

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