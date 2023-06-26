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Принять и заплатить: кабмин не поддержал мораторий на налог по вкладам

В Госдуме предлагают выделить категорию граждан, которые не должны его платить
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Инициатива продления моратория на налоги с доходов по вкладам не получила поддержки кабмина. Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект, подготовленный депутатами ЛДПР. В кабинете министров сочли, что его принятие приведет к выпадающим доходам бюджета в сумме 101,6 млрд рублей, компенсацию которых авторы не обосновали. Налог в 13% был введен 1 апреля 2020-го, однако не взимался с граждан в 2021 и 2022 годах. В Госдуме «Известиям» заявили, что готовы доработать документ, чтобы вывести из-под налогообложения категорию граждан с небольшими вкладами.

Выделить категорию

Кабмин не поддержал законопроект фракции ЛДПР об освобождении от налога в 13% доходов с банковских вкладов граждан. Налог был введен в 2020 году и не взимался в 2021 и 2022 годах.

«Принятие соответствующего федерального закона приведет к выпадающим доходам федерального бюджета в 2024 году в размере 101,6 млрд рублей, что негативно повлияет на возможность финансового обеспечения расходных обязательств государства, в том числе социальных», — говорится в официальном отзыве правительства. С документом ознакомились «Известия».

Госдума
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На Краснопресненской набережной отмечают, что в финансово-экономическом обосновании к законопроекту предложения об источниках компенсации указанных выпадающих доходов федерального бюджета отсутствуют.

Как сказал «Известиям» один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, документ всё равно будет внесен в Госдуму.

— Во-первых, этой темой мы начали заниматься давно. В прошлом году такая мера была принята, и она была позитивно воспринята обществом. Во-вторых, с этим же предложением к нам сейчас обращаются граждане, в том числе и пенсионеры, у которых есть накопления, и они за счет этого обеспечивают себе добавку к пенсии, — пояснил политик.

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По словам депутата, ситуация в экономике, из-за которой граждане не платили налог два года подряд, стала лучше, однако еще не всё хорошо. Правительство говорит о том, что есть выпадающие доходы, но они были и в прошлом, и в позапрошлом году, отметил автор инициативы.

— Поэтому мы предлагаем продлить этот мораторий. Мы внесем этот законопроект, а дальше будем работать с комитетом по бюджету и с правительством. Конечно, у комитета будет право вернуть нам его для доработки. Но мы готовы к некоему компромиссу, — отметил депутат.

Как пояснил Ярослав Нилов, необходимо освободить от уплаты этого налога хотя бы некоторую категорию граждан с небольшими вкладами, такие поправки фракция готова подготовить. Размер этих вкладов будет определен позже.

вклады
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что поддерживает инициативу.

— Я вообще против этого налога на вклады. Считаю, что решение о его введении было принято неправильно, — пояснил он «Известиям».

По его словам, сейчас в комитете готовится инициатива, в соответствии с которой вклады, начиная от трех лет, не должны облагаться подоходным налогом.

— Это необходимо сделать для того, чтобы стимулировать людей формировать долгосрочные вклады и ресурсы, например, для кредитования проектов технологического развития. Думаю, что на грядущей неделе эта инициатива будет внесена в Госдуму, — рассказал политик.

«Известия» направили запрос в правительство с предложением объяснить, почему было принято решение отказаться от моратория.

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Кто заплатит

Налогом со вкладов в 2023 году будут облагаться процентные доходы, превышающие 75 тыс. рублей за весь год, — если ключевая ставка ЦБ не превысит 7,5%, пояснил «Известиям» руководитель рабочей группы ТПП РФ по управлению налоговыми рисками, управляющий партнер Tax & Legal management Василий Ваюкин. Налог взимается в размере 13%. Вклады и счета во всех банках суммируются для одного человека. Валютные вклады также считаются.

фНС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Заплатить налог на процентный доход, полученный в 2023 году, россияне должны будут до 1 декабря 2024 года. ФНС рассчитает сумму налога по окончании года на основе сведений от банков и направит в случае необходимости уведомление на его оплату. Если доходы превысят необлагаемую налогом сумму, то информация об этом появится в личном кабинете налогоплательщика.

При расчете налога будут учитываться не только срочные вклады, но также накопительные, карточные и другие счета, по которым полагаются проценты. Исключение составят эскроу-счета и те вклады, по которым ставка не превышала 1%, напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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Смена приоритетов

Сегодня долгосрочные вклады не пользуются большим спросом, поскольку граждане опасаются «замораживать» средства на столь долгий срок, отметил руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов.

— Доля таких вкладов в общем портфеле пассивов на рынке не превышает 5%. Однако можно ожидать, что спрос на них существенно вырастет в случае появления преимуществ в виде отмены налога, повышения страхового покрытия и сохранения стабильной экономической ситуации на рынке, — считает он.

Согласно статистике ЦБ, на начало 2023 года россияне хранили на долгосрочных депозитах менее 8 трлн рублей — это самый низкий показатель за последние десять лет. Всего же по состоянию на 1 декабря 2022 года россияне держали на вкладах 37,8 трлн рублей.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Наталья Мильчакова отметила, что проценты по вкладам облагаются налогом во многих странах.

— В США и Великобритании шкала налогов на проценты прогрессивная и прямо пропорционально зависит от суммы вклада, но средние доходы (зарплаты, пенсии) в пересчете на доллары или евро значительно выше, чем в России, — отметила эксперт.

Если обратиться к опыту дружественных стран, то в Индии по общим правилам ставка налога с доходов по вкладам физлиц составляет 10%, отметила начальник отдела налоговой политики департамента развития инфраструктуры государственной поддержки «Центра стратегических разработок» Динара Ибрагимова.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что отказ правительства от принятия законопроекта ЛДПР во многом вызван опасениями относительно выпадающих доходов федерального бюджета в размере 101,6 млрд рублей и планами ЦБ перенаправить банковские депозиты на финансовые рынки — новые IPO, привлечение капитала крупными компаниями.

По его словам, в ряде зарубежных стран применяется налог только на крупные депозиты и в этом отношении российское правительство могло бы позаимствовать опыт — сохранение накоплений не очень богатых россиян могло бы сгладить многие социальные противоречия, полагает эксперт.

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