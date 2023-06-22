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Руфера приговорили к 13 годам колонии за призывы школьников делать опасные селфи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве Лобненский городской суд приговорил руфера, который призывал школьников делать опасные селфи, к 13 годам колонии строгого режима. Об этом 22 июня сообщает корреспондент «Известий».

Бывший бортпроводник Никита Лебедев обвинялся в преступлениях преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти другому человеку, двух лиц, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам).

На протяжении 2020 года Лебедев вел страницы в социальных сетях под вымышленными именами. С их помощью мужчина знакомился с несовершеннолетними, которым за определенную плату предлагал выполнять опасные для жизни и здоровья трюки на большой высоте. При этом подростки должны были снимать трюки на фото и видео, а затем отправлять ему в качестве доказательства выполнения задания.

В частности, во время выполнения таких задач руфер предлагал двух девочкам 2006 и 2004 года рождения свешиваться головой и туловищем из окон и крыш домов без страховки. По мнению следователей, это угрожало жизни несовершеннолетних. В результате таких действий девочки не пострадали.

Во время следствия у Никиты Лебедева нашли психическое расстройство. Выяснилось, что просмотр видео с опасными трюками несовершеннолетних приносил ему сексуальное удовольствие.

Судебный процесс над Лебедевым проходил в закрытом режиме. Слушатели и представители СМИ были допущены только на оглашение приговора.

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