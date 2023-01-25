Экстремальные селфи подростков на крыше сочли попыткой убийства

Кузьминский районный суд Москвы 24 января начал рассматривать громкое дело против 35-летнего Никиты Лебедева о покушении на убийство двух несовершеннолетних девочек. Подсудимый знакомился с подростками в соцсетях, предлагал за деньги выполнять опасные трюки на большой высоте, фиксировать их на камеру и отправлять ему.

«Он уговаривал несовершеннолетних потерпевших свешиваться головой и туловищем вниз без страховки и удержания из окон и с крыш домов, что представляло реальную угрозу для их жизни. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв», — сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

Расследованием дела занималось Главное следственное управление СК РФ по Москве. По версии следствия, Лебедев страдал расстройством сексуального предпочтения, просмотр фото и видео со свесившимися с крыш подростками доставляло ему сексуальное удовольствие. Теперь его обвиняют в умышленном убийстве двух лиц, которое не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«Волонтеры нашего центра и некоммерческого общества «Родители за чистый интернет» давно — с 2015 года — следили за этим персонажем и даже сами вступали с ним в переписку. Но установить его личность тогда так и не удалось: его IP всё время «бились» по разным адресам», — рассказал «Известиям» руководитель межрегионального общественного объединения «Центр противодействия киберпреступлениям» Сергей Цурко.

Со слов представителей родительских сообществ, это не единственный случай, когда манипуляторы убеждают подростков делать опасные селфи на крышах высоток — экстремальный руфинг за последние годы превратился в реальное бедствие.

Подробнее о деле читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Страх с высоты: экстремальные селфи подростков сочли попыткой убийства