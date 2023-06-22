Во Франции умер застрявший клювом в банке из-под Coca-Cola аист

Аист, замеченный с банкой из-под Coca-Cola в клюве на востоке Франции, умер. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает газета Est Républicain со ссылкой на центр охраны дикой природы Athenas.

Впервые аиста заметили неделю назад в районе коммуны Шармой в департаменте Верхняя Сона. Фотографии птицы в Сети вызвали широкий общественный резонанс. Глава организации «Лига защиты птиц» и бывший депутат парламента Матье Орфелен призывал региональное отделение компании Coca-Cola помочь в разрешении ситуации.

20 июня аиста передали центру охраны дикой природы Athenas. Эксперты заявили, что птица находится в истощенном состоянии — пока клюв аиста был заблокирован банкой, он не мог охотиться и пить и потерял половину веса.