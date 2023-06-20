Во Франции спасли аиста с банкой Coca-Cola на клюве
Спасатели на востоке Франции спасли аиста, защемившего клюв в банке из-под напитка Coca-Cola, сообщает местная газета Est Républicain 20 июня.
По данным издания, птица была замечена жителями коммуны Ля-Трюшер в департаменте Сона и Луара. Они вызвали подразделение пожарных, которые поймали аиста с помощью сети и освободили его клюв от банки. Он был доставлен в пожарную часть, после чего птицу поместили в вольер. Несмотря на ослабленное состояние, аист смог самостоятельно пить. В дальнейшем реабилитацией птицы займется центр охраны дикой природы Athenas, добавила газета.
Впервые аиста с клювом, застрявшим в банке, заметили неделю назад в районе коммуны Шармой в департаменте Верхняя Сона. В пятницу, 16 июня, птицу видели повторно рядом со столицей департамента городом Везуль.
Опубликованные фото в Сети вызвали во Франции широкий общественный резонанс. Глава организации «Лига защиты птиц» и бывший депутат парламента Матье Орфелен призывал в своем Twitter региональное отделение компании Coca-Cola выйти с ним на связь и помочь в разрешении ситуации.
При этом отмечается, что компания так и не приняла участие в поисках птицы. Однако представители бренда связались с французскими СМИ, чтобы выразить сожаление по поводу инцидента.