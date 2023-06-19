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Экологи во Франции призвали спасти аиста с банкой Coca-Cola на клюве

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Фото: twitter.com
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Защитники природы во Франции призывают компанию Coca-Cola спасти аиста, клюв которого застрял в банке из-под их напитка. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила газета Est Républicain.

Национальное управление по вопросам биоразнообразия Франции предупредило, если клюв аиста не освободить, то его «дни сочтены». На фоне этого заявления медийные фигуры, занимающиеся защитой животных и окружающей среды, напрямую обращаются к мировому гиганту по производству газировки.

«Coca-Cola, ответьте, я безуспешно пытаюсь связаться с вами уже 24 часа. Применяли ли вы какие-либо средства (беспилотники или другие), чтобы найти этого аиста и спасти его? Наши орнитологи могут быть мобилизованы, но именно вы должны срочно заняться этим вопросом», — написал в своем Twitter-аккаунте Матье Орфелен, глава организации «Лига защиты птиц» и бывший депутат парламента.

Впервые аиста с клювом, застрявшим в банке, заметили неделю назад в районе коммуны Шармой в департаменте Верхняя Сона. В пятницу, 16 июня, аиста видели повторно рядом со столицей департамента городом Везуль.

Согласно опубликованным фото, птица шагала рядом со своими собратьями и безуспешно пыталась охотиться.

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