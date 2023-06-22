В Бресте состоялась презентация книги о геноциде в период ВОВ

Генпрокурор России Игорь Краснов 22 июня рассказал о книге о геноциде в период Великой Отечественной войны (ВОВ) «Срока давности не имеют» и принял по видеосвязи участие в презентации этого издания, которая состоялась в Бресте.

Он сообщил, что в основу книги легли собранные следователями и прокурорами России и Белоруссии материалы о событиях массового истребления советских людей в годы ВОВ.

«Этому изданию предшествовала масштабная кропотливая работа, она проводилась совместно с рабочей группой генеральных прокуратур России и Республики Беларусь, в рамках которой осуществлен обмен архивными документами о преступлениях немецко-фашистских захватчиков, их пособников на оккупированных территориях», — отметил Краснов.

На всей территории России, по словам генпрокурора, организован сбор доказательств с целью закрепления в судебном порядке фактов совершенных нацистами чудовищных преступлений против человечества.

«Хочу вас уверить, что мы продолжим последовательную работу, направленную на сохранение исторической правды о событиях тех лет. Это особенно актуально в условиях, когда мир вновь столкнулся с нацистской идеологией, возродившейся на Украине, в странах Прибалтики и Западной Европы. В течение десятилетия нам казалось, что итоги Второй мировой войны являются незаменимым постулатом, однако реальность такова, что для их утверждения опять, как в 40-х годах прошлого века, требуются судебные решения. Поэтому работа прокуроров и следователей является логическим продолжением приговоров Нюрнбергского, Токийского трибуналов», — заявил генпрокурор.

Он также добавил, что в новых российских регионах созданы межведомственные рабочие группы с участием представителей правоохранительных органов, экспертного и научного сообщества, которые приступили к изучению и сбору архивных документов.

В марте суд признал геноцидом убийства жителей Белгородской области в 1941–1943 годах. В конце января преступления нацистов признал геноцидом Ставропольский краевой суд. Отмечалось, что жертвами фашистов стали 28 тыс. жителей региона.