«Алые паруса – 2023»: как пройдет главный праздник выпускников

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходит зрелищный праздник выпускников — «Алые паруса». Вчерашних школьников провожают во взрослую жизнь: на Дворцовой площади проходит концерт с участием популярных артистов, а в самое темное время ночи по Неве проходит бриг с алыми парусами. В 2023 году фестиваль пройдет 24 июня. «Известия» рассказывают, как будет проходить шоу и как попасть на праздник.

«Алые паруса»: история праздника

Праздник «Алые паруса» для выпускников проходит в Петербурге с 1968 года. Тогда посмотреть на шествие катеров и корабля «Ленинград» собралось примерно 25 тыс. человек. С каждым годом празднования набирали популярность и становились всё более масштабными. Однако в 1979 году официальный праздник выпускников был отменен. Власти обосновали это решение устранением рисков, которые возникают при большом скоплении людей.

Но в 2005 году Акционерный Банк «РОССИЯ», правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал возродили любимый праздник выпускников при поддержке президента РФ Владимира Путина. С тех пор в Северную столицу ежегодно в конце июня съезжаются сотни виновников торжества и желающих увидеть представление с берегов Невы.

«Алые паруса – 2023»: дата проведения

Как правило, праздник проводится в те же дни, что и общероссийский выпускной. В 2023 году он начнется в субботу, 24 июня, а кульминация представления — проход брига под алыми парусами по Неве — будет проходить уже в ночь на 25 июня.

Торжество никогда не проводится 22 июня — в День памяти и скорби, дату начала Великой Отечественной войны.

Ограничения в Петербурге на «Алые паруса – 2023»: как будет работать транспорт

В нескольких частях Северной столицы в день праздника будут введены ограничения — запрет парковки и перекрытие движения. На 10 улицах Петербурга проезжая часть будет сужена. Троицкий мост будет закрыт в направлении от Петроградской стороны к центру. Подробности можно уточнить на сайте городского комитета по транспорту.

В то же время метрополитен в ночь на 25 июня будет работать и в ночное время. На вход и выход будут закрыты лишь некоторые станции. Продлят работу и некоторых наземных маршрутов.

Еще одно ограничение касается розничной продажи алкоголя. Запрет будет действовать с 22:00 23 июня до 11:00 25 июня.

Как попасть на праздник «Алые паруса – 2023»: билеты на шоу

Несмотря на то что многие жители и гости города на Неве стремятся попасть на праздник, пригласительные выдаются только выпускникам этого года. Билеты получат все выпускники Северной столицы, а также медалисты из других регионов России. В том числе «Алые паруса» посетят выпускники из Донецкой Народной Республики. Сопровождать виновников торжества смогут только учителя и родители.

«Алые паруса – 2023»: программа шоу

Праздник проходит в вечернее время. В 20:00 — концерт молодых исполнителей. В 22:00 начнется концерт звезд на Дворцовой площади. В качестве ведущих выступят Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Открывать концерт будут молодежные коллективы, затем перед юными зрителями исполнят свой репертуар популярные у молодежи артисты. Хедлайнером шоу станет группа «Чайф», также на сцену выйдут Юлианна Караулова, Gafur, «Моя Мишель», Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ.

Выступление ориентировочно продлится до 0:40. В это время стартует кульминация мероприятия — водно-пиротехническое шоу и проход по Неве брига «Россия» с алыми парусами. Под звуки салютов выпускники будут загадывать желания и прощаться с детством.

«Алые паруса – 2023»: где смотреть

Трансляцию праздника в прямом эфире ежегодно ведут Пятый канал и портал 5-tv.ru. Увидеть праздник в режиме реального времени также можно будет и в официальных группах в социальных сетях Пятого канала.