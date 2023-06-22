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В МИД России заявили, что Макрон неуместен в качестве гостя на саммите БРИКС

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Лидеры государств, которые ведут враждебную политику в отношении России, неуместны на саммите БРИКС. Об этом 22 июня заявил замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков.

«Понятно, что лидеры государств, которые проводят настолько враждебную и неприемлемую для нас политику <...>, рассуждая о том, что Россию нужно изолировать в международном плане <...>, такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС», — заявил он журналистам, комментируя желание президента Франции Эммануэля Макрона в августе приехать на встречу глав государств БРИКС.

При этом Рябков признал, что окончательное решение за принимающей стороной, но «этому должны предшествовать консультации всех участников».

Замглавы МИД России добавил, что Москва донесла свою позицию коллегам из ЮАР.

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Саммит глав государств, входящих в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), запланирован на 22–24 августа и должен пройти в ЮАР.

На этой неделе глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что президент Франции действительно хочет стать первым западным лидером, которого пригласят на саммит БРИКС, и попросил южноафриканского президента Сирила Рамафосу о приглашении.

Комментируя эти планы французской стороны, доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в разговоре с «Известиями» отметил, что Запад хочет сделать БРИКС менее сильной организацией, для этого Вашингтон мечтает внедрить туда своих союзников.

В свою очередь, начальник управления развития многосторонних стратегических проектов НИУ ВШЭ Валерия Горбачева 22 июня также в беседе с «Известиями», в отличие от позиции озвученной Рябковым, допускала, что Россия не будет против приглашения, тем самым продемонстрировав США, что их союзники не против сотрудничества, несмотря на санкции и попытки уколоть и ограничить БРИКС.

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