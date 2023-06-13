В МГУ объяснили желание Макрона приехать на саммит БРИКС

Запад хочет сделать БРИКС менее сильной организацией, для этого Вашингтон мечтает внедрить туда своих союзников. Об этом 13 июня «Известиям» заявил доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

Таким образом он прокомментировал материал издания Opinion со ссылкой на источники о том, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу пригласить его на саммит БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге.

Фененко отметил, что это давняя стратегия американцев, которые «мечтают размыть» БРИКС.

«В идеале они хотели бы добавить в БРИКС еще несколько стран, которые бы постепенно блокировали принятие общих единых решений в рамках БРИКС. <…> Пытались туда уже внедрить Аргентину при правом президенте [Маурисио] Макри. И не исключаю, что будут внедрять туда ряд западноевропейских стран или союзников США в Азии, для того чтобы, во-первых, они там отстаивали проамериканскую позицию, во-вторых, блокировали слишком сильные и антиамериканские инициативы России и Китая», — сказал он.

6 июня бывший советник Центрального разведывательного управления Джеймс Рикардс заявил, что введение странами БРИКС собственной валюты окажется непреодолимой катастрофой для доллара.

До этого, 2 апреля, эксперт Валдир Безерра из группы исследований БРИКС бразильского Университета Сан-Паулу заметил, что идеи РФ о многополярности мира, отраженные в новой концепции российской внешней политики, найдут одобрение у стран Латинской Америки. Он заметил, что сотрудничество с этими странами приведет к появлению партнерских союзов в области защиты многополярного и многоликого мира.

БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Оно было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южная Африка.