Врач предупредил об опасных последствиях курения в жару

Курение — это чрезвычайно вредная привычка, а летом ее негативные последствия только возрастают. О том, чем опасно курение в жару, «Известиям» 22 июня рассказал врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Шота Каландия.

«Курение в жару может привести к сужению кровеносных сосудов, повышению кровяного давления и увеличению частоты сердечных сокращений, а это в свою очередь повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказал Каландия.

Он также отметил, что курение способствует увеличению вязкости крови и повышению уровня тромбоцитов, что может приводить к образованию тромбов в кровеносных сосудах, особенно в сочетании с другими факторами риска, одним из которых является влияние жары.

«В жару риск образования тромбов увеличивается даже у здоровых людей, поскольку высокая температура может приводить к обезвоживанию и увеличению вязкости крови. На этом фоне возрастает риск инсультов и инфарктов миокарда. А курение, как правило, еще больше усугубляет ситуацию», — добавил врач.

Кроме того, по его словам, эта пагубная привычка может усиливать раздражительность и общую слабость во время жары, приводя к ухудшению самочувствия и снижению работоспособности. Врач объяснил это тем, что из-за курения снижается объем кислорода, поступающего в организм, и, как следствие, ухудшаются кровообращение и обмен веществ.

20 июня заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что жара вернется в Москву в пятницу.

15 июня врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Бязрова рассказала «Известиям», что с наступлением лета и приходом жары возрастает риск сердечно-сосудистых катастроф, таких как гипертонический криз, приступ сердечной аритмии, инфаркт миокарда, инсульт головного мозга. Она посоветовала в самое жаркое время дня находиться в хорошо проветриваемом помещении и по возможности избегать нахождения в общественном транспорте.