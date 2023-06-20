Москвичам пообещали возвращение жары в пятницу

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал во вторник, 20 июня, о погоде в Москве. Потепление придет в столицу в пятницу.

Синоптик уточнил, что во вторник и среду будет прохладнее, +24...+25 градусов, а в пятницу — до +27...+29 градусов.

«С пятницы на субботу пройдет циклон. После прохождения фронта чуть понизится, температура будет выше нормы, около нормы. Тепло. Небольшие осадки в пятницу, в ночь на воскресенье грозы», — сказал синоптик в беседе с RT.

Ранее в этот день врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, отказаться от употребления кофе в жаркую погоду.

Специалист объяснил, что если у человека есть артериальная гипертония, перебои в работе сердца, и он реагирует на кофе, то этот напиток крайне нежелателен для него, тем более в жару, сообщает телеканал «360».