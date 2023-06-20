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Врач рассказал о вреде кофе в жару для некоторых людей

Диетолог Гинзбург рекомендовал людям с заболеваниями сердца отказаться от кофе в жару
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, отказаться от употребления кофе в жаркую погоду.

В беседе с «Москвой 24» во вторник, 20 июня, специалист объяснил, что если у человека есть артериальная гипертония, перебои в работе сердца, и он реагирует на кофе, то этот напиток крайне нежелателен для него, тем более в жару.

По словам Гинзбурга, в жару могут усиливаться все неприятные эффекты от кофе: напиток провоцирует неконтролируемое повышение давления, перебои в работе сердца. Если же человек ничем не болеет, то пить кофе можно.

Гинзбург призвал учитывать, что у некоторых людей горячий напиток способен нарушать терморегуляцию, то есть кофе может способствовать перегреванию на жаре, пишет Pravda.Ru. Между тем так бывает не у всех. По словам врача, горячий чай может быть едва ли не хуже кофе за счет большего объема, пишет RT.

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Ранее в июне диетолог Наталья Круглова рассказала, что единого мнения насчет негативного влияния кофе с молоком нет. При этом она отметила, что молоко высокой жирности и сливки насыщают кофе дополнительными калориями, что не рекомендуется при наличии определенных проблем со здоровьем.

Правильнее всего, по мнению Кругловой, не больше 2–3 чашек кофе в день и добавлять молоко подходящей жирности.

В мае нутрициолог Ольга Панова призвала отказаться от кофе натощак. По ее словам, употребление этого напитка натощак приводит к заболеваниям желудка. Специалист отметила, что кофе способствует выработке кортизола, а утром на голодный желудок он в крови и так на высоком уровне. При постоянном употреблении кофе натощак появляется тревожность. Также этот напиток раздражает стенки желудка. Она посоветовала пить кофе только после еды, так как это снизит уровень выработки гормона стресса, пишет Life.ru.

В апреле диетолог Анна Белоусова в интервью НСН рассказала, что кофеин стимулирует работу мозга, но его нельзя приравнивать к табаку и называть бытовым наркотиком, поскольку это нормальный пищевой продукт. По ее словам, доказательная медицина подтвердила, что у кофе нет негативного влияния на печень.

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