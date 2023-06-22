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Песков негативно оценил планы Молдавии отменить День Победы

Песков — об отмене Дня Победы в Молдавии: подобные решения больно отзываются в сердцах ветеранов и их близких
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Israel Fuguemann
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Россия негативно относится к плану Молдавии отменить празднование 9 мая Дня Победы и учредить 8 мая День памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны. Об этом 22 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Относимся чрезвычайно негативно, и подобные решения, конечно, больно отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, коих много в Молдавии. Это вызывает разочарование», — сказал он на брифинге.

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Накануне стало известно, что правительство Молдавии одобрило соответствующий законопроект, подготовленный парламентом. Теперь за него должны проголосовать депутаты парламента.

Также 21 июня сообщилось, что большинство граждан Молдавии не одобряет курс властей на ухудшение отношений с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые провела социологическая компания Intellect Group.

В начале июня этого года бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что руководство Молдавии должно брать пример с Грузии, которая отказалась разрывать отношения с Россией. Он также призвал не аннулировать соглашения с СНГ, назвал ложью утверждения о том, что они противоречат курсу на интеграцию республики в Евросоюз.

В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Молдавия сделала контрпродуктивный выбор в пользу нагнетания антироссийской истерии. Она выражала надежду, что в Кишиневе найдут в себе силы трезво взглянуть на ситуацию и пойти по пути нормализации связей с Российской Федерацией.

Отношения между Москвой и Кишиневом обострились после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году. Постепенно руководство республики стало игнорировать встречи стран в рамках СНГ, а с началом спецоперации встало на сторону Запада и обрушилось с резкой критикой на Россию.

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