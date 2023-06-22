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Навсегда: в России отмечают День памяти и скорби

82 года назад началась Великая Отечественная война
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День памяти и скорби в России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По всей стране проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Как Россия вспоминает своих героев в День памяти и скорби — в фотогалерее «Известий»

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День памяти и скорби в России
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти» стартовала в Москве у Музея Победы
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День памяти и скорби в России
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
В Чите ветераны и молодежь вместе возложили цветы к мемориалу «Боевая и трудовая слава забайкальцев»
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День памяти и скорби в России
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
На Мамаевом кургане в Волгограде в почетном карауле застыли участники патриотической акции «Завтра была война»
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День памяти и скорби в России
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
В Александровском саду у стен Кремля прошла акция «Вахта памяти. Вечный огонь»
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День памяти и скорби в России
Фото: РИА Новости/Артем Кулекин

Горькую, но святую для всех дату отмечают и за пределами России. В Тирасполе прошла акция «Вахта памяти. Вечный огонь»

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День памяти и скорби в России
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Международная мемориальная акция «Свеча памяти» в Богоявленском соборе в Елохово
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День памяти и скорби в России
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

На территории мемориального комплекса «Саур-Могила» состоялся торжественный концерт, на котором исполнили песни военных лет и современные патриотические композиции

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День памяти и скорби в России
Фото: РИА Новости/Марина Мамонтова
На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге зажглись «свечи памяти»
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День памяти и скорби в России
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
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День памяти и скорби в России
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
К Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке военнослужащие Тихоокеанского флота возложили венки
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День памяти и скорби в России
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
На акции «Огненная картина войны» на Корабельной набережной во Владивостоке был выложен свечами орден Отечественной войны
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День памяти и скорби в России
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Дети прошли с портретами ветеранов у мемориала «Боевая и трудовая слава забайкальцев» в Чите
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День памяти и скорби в России
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Участники международной акции «Огненные картины войны» собрались на территории мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма в селе Мирное Симферопольского района
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День памяти и скорби в России
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Участники акции «Свеча памяти», приуроченной к Дню памяти и скорби, установили лампады в Екатеринбурге
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