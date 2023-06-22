В «Деловой России» назвали условие для сокращения сроков отключения горячей воды

Не все ресурсоснабжающие компании технически могут выполнить работы, которые требуют отключения горячей воды, в срок до 14 дней. Для этого ряду организаций потребуется дофинансирование программ ремонтов, заявил 22 июня в беседе с «Известиями» председатель комитета «Деловой России» по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ Лев Гориловский.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что Роспотребнадзор намерен запретить муниципальным властям отключать горячую воду во время профилактических ремонтов более чем на 14 дней. Об этом сказано в проекте «Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений…», который подготовила служба.

Как отметил Гориловский, две недели — вполне достаточно для проведения профилактических ремонтных работ и оставлять граждан без горячего водоснабжения на более длительный срок неправильно.

«При этом не все ресурсоснабжающие компании технически могут выполнить работы в этот срок. Где-то износ настолько большой, что требуются более существенные мероприятия. Поэтому вполне вероятно, что ряду организаций потребуется дофинансирование программ ремонтов, для выдерживания режима. Предлагается при вводе данного требования сделать аудит состояния системы, выявив организации, нуждающиеся в дополнительной поддержке», — заявил он.

11 мая на портале mos.ru заработал онлайн-сервис, где можно проверить график отключения горячей воды. Сообщалось, что для проверки графика отключения горячей воды москвичам будет необходимо ввести адрес дома в поисковую строку информационного сервиса.