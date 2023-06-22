Реклама
Прямой эфир
Мир
Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона не признал вину
Происшествия
Украинские боевики обстреляли Горловку из РСЗО
Мир
Комитет США единогласно одобрил резолюцию о передаче Киеву ATACMS
Мир
Три человека погибли из-за атаки израильского дрона на Западном берегу
Мир
Макрон выразил поддержку пострадавшим при взрыве в Париже
Общество
Частицу пламени Вечного огня доставили из Волгограда в Главный храм ВС
Мир
Израильский БПЛА атаковал автомобиль с боевиками на Западном берегу
Мир
В ГУР Украины признали атаку на свою штаб-квартиру
Мир
Киев и Лондон подписали меморандум об энергетическом партнерстве
Мир
Порошенко оценил использование сил ВСУ при контрнаступлении
Мир
В Турции назвали условия для одобрения вступления Швеции в НАТО
Мир
Глава МИД Великобритании поддержал упрощенное вступление Украины в НАТО
Общество
Власти намерены запретить отключение воды более чем на 14 дней

Власти намерены запретить отключение воды более чем на 14 дней

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор намерен запретить муниципальным властям отключать горячую воду во время профилактических ремонтов более чем на 14 дней. Об этом сказано в проекте «Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений…», который подготовила служба. «Известия» ознакомились с документом. Такие работы в РФ обычно проводят летом, напомнили в службе. Они важны для того, чтобы подготовить инфраструктуру к зимнему периоду.

Тепленькая не пойдет: когда в Москве и регионах отключат горячую воду
И можно ли сократить срок профилактических работ до трех дней

«В 2021 году утратил силу СанПиН «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения...», который установил требование: отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток в период ежегодных профилактических ремонтов, установил. Из постановления Госстроя от 2003 году следует, что ремонт тепловых сетей и пунктов, систем теплопотребления следует производить одновременно — в летнее время», — напомнили в Роспотребнадзоре.

При этом органы местного самоуправления сами устанавливают продолжительность ремонта, у них есть лишь рекомендация – делать это в течение двух недель. Судя по всему, эти рамки не всегда удается выдержать. Учитывая многочисленные обращения граждан и организаций по данному вопросу, Роспотребнадзор решил изменить санитарные требования. Поэтому служба включила положение о максимальных сроках отключения горячей воды в 14 суток.

В службе уточнили, что за нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установлена ответственность по статье 6.3 КоАПа. То есть тепловые компании могут столкнуться с максимальным наказанием для юридических лиц — приостановление деятельности на 90 суток.

«Известия» направили запрос в Минстрой. Источник в ведомстве сказал, что снабжающим компания невыгодно затягивать ремонт, во время которых услуги не оплачиваются.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тепленькая не пошла: власти запретят отключать воду более чем на 14 дней

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023