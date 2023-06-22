Экс-начальник ГУЭБиПК МВД Сугробов вышел из колонии

Бывший начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Денис Сугробов вышел из колонии по решению Скопинского районного суда Рязанской области. Прокуратура вердикт не стала обжаловать. Об этом 22 июня сообщил источник «Известий».

«Сугробова вывозили с территории колонии в условиях повышенной секретности. На автомобиле с тонированными стеклами и без номеров. «Фсиновцы создали условия, чтобы бывший генерал МВД не пересекся с журналистами», — рассказал источник.

Сугробова арестовали в 2014 году, под стражу также были отправлены более десяти его подчиненных. Их обвинили в создании организованного преступного сообщества и превышении полномочий.



По данным следствия, офицеры систематически фальсифицировали оперативные материалы на чиновников и предпринимателей.

В 2017 году Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии строгого режима, однако в декабре того же года Верховный суд сократил его срок до 12 лет.



Генерал отбывал наказание в исправительной колонии № 3 в Рязанской области. 10 мая 2023 года он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. 6 июня стало известно, что Сугробов освободится по УДО.