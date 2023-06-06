Экс-начальник ГУЭБиПК МВД Сугробов освободится по УДО

Скопинский районный суд Рязанской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении бывшего начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова. Об этом 6 июня сообщил Telegram-канал «112».

В настоящее время Сугробов отбывает 12-летний срок в исправительной колонии № 3 в Рязанской области. Половину срока он уже отсидел, в связи с чем 10 мая он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Сугробова арестовали в 2014 году, под стражу также отправилось более десяти его подчиненных. Их обвинили в создании организованного преступного сообщества и превышении полномочий.

По данным следствия, офицеры систематически фальсифицировали оперативные материалы на чиновников и предпринимателей.

В 2017 году Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии строгого режима, однако в декабре того же года Верховный суд сократил его срок до 12 лет.