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Экс-начальник ГУЭБиПК МВД Сугробов освободится по УДО

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Скопинский районный суд Рязанской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении бывшего начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова. Об этом 6 июня сообщил Telegram-канал «112».

В настоящее время Сугробов отбывает 12-летний срок в исправительной колонии № 3 в Рязанской области. Половину срока он уже отсидел, в связи с чем 10 мая он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

С генерала Сугробова потерпевшие требуют 160 млн рублей
С генерала Сугробова потерпевшие требуют 160 млн рублей
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Сугробова арестовали в 2014 году, под стражу также отправилось более десяти его подчиненных. Их обвинили в создании организованного преступного сообщества и превышении полномочий.

По данным следствия, офицеры систематически фальсифицировали оперативные материалы на чиновников и предпринимателей.

В 2017 году Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии строгого режима, однако в декабре того же года Верховный суд сократил его срок до 12 лет.

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