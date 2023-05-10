Экс-генерал Сугробов попросил об УДО

Экс-генерал и бывший начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Денис Сугробов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает пресс-служба Скопинского районного суда Рязанской области.

Запрос поступил от Сугробова 10 мая. Суд пока не назначил дату рассмотрения ходатайства.

Сугробов отбывает 12-летний срок в исправительной колонии № 3 в Рязанской области. Половину срока он уже отсидел, поэтому имеет право на УДО.

Сугробова арестовали в 2014 году, под стражу также отправились более 10 его подчиненных. Их обвинили в создании организованного преступного сообщества и превышении полномочий.

По данным следствия, офицеры систематически фальсифицировали оперативные материалы на чиновников и предпринимателей.

В 2017 году Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии строгого режима, однако в декабре того же года Верховный суд сократил его срок до 12 лет.