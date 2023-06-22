Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 59 км от Севастополя. Об этом 22 июня сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 05:42 (мск). Очаг сейсмической активности был в 59 км от Севастополя и 51 км от Балаклавы на глубине порядка 10 км.

Местные жители в Сети сообщили об ощущаемых толчках в Севастополе, Евпатории, на Южном берегу Крыма.

Ранее, 17 июня, начальник сейсмической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано у побережья Курильских островов. Подземные толчки силой в 2 балла ощутили в селе Малокурильское на острове Шикотан.