Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у побережья Курил

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в субботу, 17 июня, у побережья Курильских островов. Об этом сообщила начальник сейсмической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Эпицентр находился в Охотском море в 256 километрах севернее села Рейдово на острове Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 437 км», — передает ее слова «РИА Новости».

Семенова отметила, что, согласно оперативным данным, подземные толчки силой в два балла ощутили в селе Малокурильское на острове Шикотан.

Ранее в тот же день в Курильском районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5. Толчки зафиксировали в 10:53 по местному времени (2:53 мск) в 340 км северо-восточнее Курильска в акватории Тихого океана.