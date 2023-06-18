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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у побережья Курил

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Фото: ТАСС/Елена Верещака
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Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в субботу, 17 июня, у побережья Курильских островов. Об этом сообщила начальник сейсмической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Эпицентр находился в Охотском море в 256 километрах севернее села Рейдово на острове Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 437 км», — передает ее слова «РИА Новости».

Семенова отметила, что, согласно оперативным данным, подземные толчки силой в два балла ощутили в селе Малокурильское на острове Шикотан.

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Ранее в тот же день в Курильском районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5. Толчки зафиксировали в 10:53 по местному времени (2:53 мск) в 340 км северо-восточнее Курильска в акватории Тихого океана.

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