Пять человек пострадали в ДТП в Якутске
Пять человек пострадали в ДТП в Якутске. Об этом 22 июня сообщили в ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).
Отмечается, что авария произошла на улице Красильникова.
«По уточненным данным, водитель автомобиля Toyota Allion в результате заноса совершил выезд на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Suzuki Jimny, от удара произошло опрокидывание Toyota Allion», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Как уточнили в МЧС, в результате ДТП пострадали четыре пассажира Toyota и водитель автомобиля Suzuki.
На месте происшествия были задействованы две единицы техники и семь спасателей МЧС России, а также сотрудники ДПС и работники скорой медицинской помощи. Пострадавшие доставлены в республиканскую больницу №2, характер травм уточняется.
Накануне в Дагестане произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Camry с автобусом. Рейсовый автобус двигался по маршруту Москва – Хасавюрт. Очевидцы публиковали кадры с места происшествия. На них видно, что от легковой машины практически ничего не осталось.
Позднее руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Зарина Агмадова сообщила, что в результате ДТП с участием рейсового автобуса, «КамАЗа» и легкового автомобиля Toyota Camry погибли восемь человек.
Также в распоряжении «Известий» появился список погибших в ДТП с участием рейсового автобуса, «КамАЗа» и легкового автомобиля Toyota Camry. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов сообщил, что ДТП с автобусом в Кизлярском районе Дагестана могло произойти из-за опасных маневров водителя Toyota Camry.