Бойцы «Ахмата» рассказали об охране границы в Белгородской области

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» пресекают попытки прорыва диверсионных групп в Белгородской области. Военкор «Известий» Алексей Полторанин 21 июня показал обстановку на границе.

«Мы сейчас на позициях батальона «Запад-Ахмат». Ребята уже обосновались. Защищают государственную границу. Сейчас обстановка здесь относительно спокойная. Враг не предпринимает никаких попыток прорваться, поэтому есть время здесь немного поработать», — сказал он.

Заместитель командира роты батальона «Запад-Ахмат» с позывным «Десантник» сообщил, что позиции усовершенствованы, а бойцы заняли свои огневые точки. Противник неоднократно предпринимал попытки прорыва, однако все они были пресечены бойцами.

«Определенная часть, по нашим данным аэроразведки, уничтоженные есть. Так они там и остались, не забрали они их. Уже есть определенный результат», — уточнил он.

Исполняющий обязанности командира батальона «Запад-Ахмат» Рустам Агуев рассказал также, что перед бойцами стоит задача ликвидировать диверсантов и боевиков. Он добавил, что российские военные получают необходимые разведданные и готовы уничтожать противника в случае его попыток провокаций и атак на границе.

Ранее, 15 июня, стало известно, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране российской границы в Белгородской области. Так, бойцы заступили на дежурство на пропускном пункте у села Казинка Грайворонского района, в районе населенного пункта Нехотеевка также укрепляются на территории КПП.

Кроме того, 19 июня военкор «Известий» рассказал, что российские саперы продолжают исследовать территорию Белгородской области на предмет взрывоопасных предметов. Саперы обнаружили и обезвредили взрывное устройство ОЗМ–72 — так называемую лягушку, которую забросили украинские противники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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