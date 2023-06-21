Житель Калининградской области погиб при погружении в Балтийское море. Об этом 21 июня сообщило Следственное управление СК России по Калининградской области в Telegram.

«По предварительным данным, мужчина самостоятельно совершал погружение под воду, используя снаряжение для дайвинга. Его тело в воде уже без признаков жизни обнаружил другой ныряльщик и извлек из воды, после чего сообщил о произошедшем в правоохранительные органы», — сообщило ведомство.

Погибшим оказался 39-летний житель поселка Янтарный. Его тело извлекли в районе поселка Отрадное.

По факту гибели мужчины организована доследственная проверка. При осмотре места происшествия на теле погибшего не были обнаружены следы криминальной смерти.

Ранее, 21 июня, спасатели эвакуировали из Черного моря тело погибшего мужчины в Адлере. Сообщение об утонувшем мужчине поступило накануне вечером от сотрудников одного из пляжей. По их словам, тело погибшего было видно в районе 300 м от берега.