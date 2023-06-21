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Житель Калининградской области погиб при погружении в Балтийское море

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Фото: Управление СК РФ по Калининградской области
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Житель Калининградской области погиб при погружении в Балтийское море. Об этом 21 июня сообщило Следственное управление СК России по Калининградской области в Telegram.

«По предварительным данным, мужчина самостоятельно совершал погружение под воду, используя снаряжение для дайвинга. Его тело в воде уже без признаков жизни обнаружил другой ныряльщик и извлек из воды, после чего сообщил о произошедшем в правоохранительные органы», — сообщило ведомство.

Погибшим оказался 39-летний житель поселка Янтарный. Его тело извлекли в районе поселка Отрадное.

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По факту гибели мужчины организована доследственная проверка. При осмотре места происшествия на теле погибшего не были обнаружены следы криминальной смерти.

Ранее, 21 июня, спасатели эвакуировали из Черного моря тело погибшего мужчины в Адлере. Сообщение об утонувшем мужчине поступило накануне вечером от сотрудников одного из пляжей. По их словам, тело погибшего было видно в районе 300 м от берега.

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