В Адлере спасатели эвакуировали из моря тело погибшего мужчины

Спасатели эвакуировали из Черного моря тело погибшего мужчины в Адлере. Об этом в среду, 21 июня, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, сообщение об утонувшем мужчине поступило накануне вечером от сотрудников одного из адлерских пляжей. По их словам, тело погибшего было видно в районе 300 м от берега.

«Спасатели вышли на катере в акваторию и транспортировали тело на берег, где передали сотрудникам полиции. На данный момент личность погибшего не установлена», — говорится в сообщении в социальной сети «ВКонтакте».

Там же отмечается, что сегодня продолжается поиск еще одного мужчины, который пропал 18 июня в районе пляжа «Ривьера». В ходе поисковой операции спасатели ЮРПСО МЧС на катере обследуют акваторию Черного моря.

В конце мая 19-летняя студентка утонула в Раздольненском районе Крыма. По данным правоохранительных органов, потерпевшая приехала в гости к другу. Молодые люди отправились купаться к Бакальской косе без соблюдения техники безопасности.