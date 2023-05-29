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Студентка утонула во время купания в море в Крыму

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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 19-летней студентки в Раздольненском районе Крыма. Девушка утонула во время купания.

По данным правоохранительных органов, потерпевшая приехала в гости к другу. Молодые люди отправились купаться к Бакальской косе. Из-за нарушения правил безопасности парень и девушка утонули, пишет ИА «Крыминформ». Тело девушки обнаружили на берегу моря в районе Славногорского сельского поселения. Тело парня не найдено.

В Следственном комитете уточняют, что купание на Бакальской косе запрещено. На данном участке проходят встречные течения, о запрете граждан оповещают с помощью знаков и шлагбаумов.

В Ульяновской области во время купания утонул 17-летний парень. Мальчик решил искупаться в реке Большой Черемшан с 14-летним другом.

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